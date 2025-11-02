Kovac genügt diesmal die A-Note
'Die haben wir bestanden'
- Dortmund siegt mühsam 1:0 in Augsburg, bleibt oben.
- Trainer Kovac lobt kämpferische Leistung, wenig Glanz.
- Kehl: BVB kann besser spielen, Fokus auf Champions League.
AUGSBURG (dpa-AFX) - Hauptsache gewonnen: Nach dem mühevollen Arbeitssieg von Borussia Dortmund in Augsburg mochten Trainer Niko Kovac und auch Sportdirektor Sebastian Kehl nicht groß am fehlenden fußballerischen Glanz beim 1:0 (1:0) herummäkeln. "Es war ein Kampfspiel. Und kämpferisch haben wir geglänzt", resümierte Kovac. "Ich bin mit den drei Punkten sehr zufrieden. Damit haben wir unser Soll erfüllt heute", sagte Kehl nach dem sechsten Sieg im neunten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga. Der BVB bleibt oben dabei.
Kovac sprach von der A-Note für das Ergebnis und der B-Note für den künstlerischen Wert. "Die A-Note, die haben wir bestanden", sagte er: "Die B-Note war nicht das, was wir können, was wir wollen, was wir auch schon gezeigt haben und irgendwo von uns verlangen."
Der Trainer verwies wie Kehl auf mildernde Umstände, warum es offensiv nur zu einem gefährlichen Abschluss und dem Tor von Serhou Guirassy reichte. Das noch dazu von den Augsburgern mit einer Slapstick-Aktion begünstigt wurde. Kovac sprach von "einer Zufallsaktion", die das zähe Spiel entschied.
"Wir haben 120 Minuten in den Knochen gehabt", sagte er mit Blick auf den erfolgreichen Kraftakt im DFB-Pokal nur drei Tage zuvor bei Eintracht Frankfurt. Darum müsse man den Auftritt gegen den FC Augsburg "vernünftig einordnen", meinte auch Sportdirektor Kehl in einer Phase mit einer engen Spiele-Taktung und zahlreichen Auswärtsreisen.
Kehl: Können besser Fußball spielen
"Wir können natürlich besser Fußball spielen", sagte Kehl. Das wird der BVB schon am Mittwoch in der Champions League tun müssen, um bei Manchester City zu bestehen. "Das wird ein anderes Spiel", meinte Kehl. Und die Pause ist diesmal länger. Am Freitagabend hatte es der BVB-Tross dann auch sehr eilig, um noch in der Nacht aus Bayern zurück in die westfälische Heimat zu fliegen./kbe/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 3,435 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 379,21 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +45,56 %/+45,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
uiuiui
Was ist denn mit dir los?
Kane, der Massenmörder!
Dieses lächerliche Schubserleinchen (pfeift der Schiri, ist’s Foul, pfeift er nicht, ist’s keins…..ganz sicher kein Fall für den VAR) aufzublasen zum Mordanschlag, der den beinahegekillten Guirassy nur nicht zu Proteststürmen veranlasste, weil der ja im Wachkoma lag…..wie, er lag nicht…ach so….also im Wachkoma stand, ist die eine Seite.
(Zusätzlich wird dieser großartige Sportsmann Kane hier als unfair dargestellt….das habt ihr exklusiv.)
Die andere Seite ist das völlige Verschweigen der an Dusel wohl kaum zu übertreffenden Umstände des gestrigen Sieges, kein Wort, nicht ein einziges zu:
Der fast zwangsläufigen Gelbroten von Anselmino. Aber davon will ich garnicht schreiben.
Viel eklatanter ist ja wohl das klar nachweisliche Abseits vor dem 1:1, das einzig und alleine nicht zum tragen kam, weil schwachsinnigerweise in so einem Spiel kein VAR aktiv ist.
Ein absolutes Spitzenspiel Frankfurt gegen Dortmund ohne VAR…..weils 2. Pokalrunde ist und da statt Frankfurt ein X-Ligist ja Gastgeber sein KÖNNTE…..noch schwachsinniger gehts nicht.
Nur deswegen steht nicht Frankfurt in der nächsten Runde, sondern der BVB (Gottseidank wie ich mir nicht verkneifen kann und will. )
Erwähnen könnte mans zumindest, bei der selbstdiagnostizierten Objektivität.
Amen