    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drohnen-Sichtung - Keine Beeinträchtigungen mehr am BER

    Für Sie zusammengefasst
    • BER nach Drohnensichtung wieder im Normalbetrieb
    • Flugbetrieb für zwei Stunden eingestellt, umgeleitet
    • Ausnahmeregelung: Nachtflüge bis 2.00 Uhr erlaubt

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer vorübergehenden Pausierung wegen der Sichtung einer Drohne am Freitagabend hat der Berliner Hauptstadtflughafen BER am Samstag seinen regulären Betrieb aufgenommen. Es gebe keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher des Flughafens der dpa.

    Der Flugbetrieb war am Abend für knapp zwei Stunden eingestellt worden. Eine Reihe von Flügen wurde umgeleitet. Um die Verspätungen aufzuholen, durften Maschinen ausnahmsweise bis 2.00 Uhr starten und die ganze Nacht landen. Fünf startende Maschinen hätten von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht. Der Betrieb am Boden war indes nicht eingeschränkt.

    Erst Anfang Oktober hatten Drohnen unbekannter Herkunft den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen in München gestört. Die Zahl der Störungen durch solche Fluggeräte unbekannter Herkunft nehmen zu./fdu/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Drohnen-Sichtung - Keine Beeinträchtigungen mehr am BER Nach einer vorübergehenden Pausierung wegen der Sichtung einer Drohne am Freitagabend hat der Berliner Hauptstadtflughafen BER am Samstag seinen regulären Betrieb aufgenommen. Es gebe keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher des Flughafens …