Verbio-CEO Sauter: Biomasse statt Öl – Chancen & Fehler der Energiewende

In dieser spannenden Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Claus Sauter, Gründer, CEO und Hauptaktionär der Verbio SE, über die Zukunft nachhaltiger Energien, politische Fehlanreize und globale Chancen. Seit über 20 Jahren prägt Verbio die europäische Bioökonomie – heute will das Unternehmen mit innovativen Technologien Biomasse weltweit nutzbar machen.

Sauter erklärt, warum Verbio mehr ist als ein Biokraftstoffproduzent: Das Unternehmen verwandelt Biomasse in wertvolle Moleküle – von Biodiesel und Bioethanol bis Biomethan – und liefert Koppelprodukte, die in Chemie, Pharma und Industrie Anwendung finden. Damit leistet Verbio nicht nur einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs, sondern legt die Basis für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Ein Schwerpunkt liegt auf Indien, wo jährlich über 20 Millionen Tonnen Stroh verbrannt werden. Verbio will dort mit einem geplanten Joint Venture Technologien einsetzen, um aus landwirtschaftlichen Reststoffen Biogas zu erzeugen und die Luftverschmutzung drastisch zu reduzieren. Parallel wächst das Engagement in den USA, wo Sauter die Rahmenbedingungen als „paradiesisch“ beschreibt: günstige Energie, klare Fördermodelle wie der Inflation Reduction Act und massive Investitionsanreize über Tax Credits. Hier wird CO₂-Abscheidung und -Speicherung (Sequestrierung) zur neuen Gewinnquelle – und Biokraftstoffe werden zum günstigsten klimafreundlichen Molekül.

Zudem spricht Sauter über die neuen Regeln aus RED III, das Ende der Doppelanrechnung, stärkere Kontrollen gegen Importbetrug aus Asien und warum faire Marktbedingungen („Level Playing Field“) entscheidend für Europas Energiezukunft sind. Er erklärt, weshalb sich Biomethan als Kraftstoff für Lkw gegen batterieelektrische Alternativen durchsetzt und warum der Wasserstoff-Hype für den Schwerlastverkehr „praktisch tot“ ist.

Auch finanzielle Themen kommen nicht zu kurz: Sauter erläutert, wie Verbio nach Jahren hoher Investitionen auf Cashflow-Optimierung, Effizienz und das Heben von „Low-Hanging Fruits“ setzt. Ziel ist ein klarer Fokus auf Profitabilität – mit einem Ebitda-Potenzial von über 150 Mio. Euro aus dem bestehenden Anlagenportfolio.

💡 Themenüberblick:

– Zukunft von Biomasse & Bioenergie

– Indien-Expansion & Joint Venture

– Chancen in den USA & Kanada

– RED III & THG-Quote

– Betrugsaufarbeitung & Regulierung

– Schwerlastverkehr & LNG/CNG

– CO₂-Sequestrierung & Chemieanwendungen

– Strategie, Cashflow & Ausblick

Die gesamte Folge gibt es hier