Vista Equity Partners übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Nexthink und bewertet das Unternehmen mit rund 3 Milliarden US-Dollar

BOSTON, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Nexthink, ein Pionier und Marktführer im Bereich Digital Employee Experience (DEX) Management, gab heute eine endgültige Vereinbarung über eine Mehrheitsbeteiligung durch Vista Equity Partners („Vista") bekannt, einem weltweit führenden Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat.

Diese strategische Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Nexthink und der gesamte DEX-Bereich eine außergewöhnliche Dynamik erleben, die durch das Aufkommen von agentenbasierter IT für Mitarbeiter und Unternehmen vorangetrieben wird, welche traditionelle Ansätze für IT-Management und Unternehmensproduktivität neu definiert. Gründer und CEO Pedro Bados wird zusammen mit dem Führungsteam von Nexthink auch weiterhin die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten.

„Vista ist der Goldstandard für Software-Investitionen und operative Exzellenz", sagte Pedro Bados, CEO und Mitbegründer von Nexthink. „Ihr strategisches Netzwerk und ihr fundiertes Fachwissen sind von unschätzbarem Wert, wenn wir die nächste Stufe erreichen wollen. Heute vertrauen mehr als 25 Millionen Mitarbeiter weltweit auf Nexthink, um ihr volles Potenzial durch Technologie auszuschöpfen. Unsere oberste Priorität bleibt es, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden und Partnern einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Durch die kontinuierliche Analyse von Milliarden von Echtzeit-Signalen über Geräte, Anwendungen und Netzwerke hinweg bietet Nexthink Unternehmen einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Technologie-Performance im gesamten Unternehmen. Dank seiner generativen und agentenbasierten KI-Fähigkeiten können IT-Teams Bedürfnisse vorhersagen, Probleme proaktiv identifizieren und lösen sowie Verbesserungen in großem Maßstab automatisieren. Das Ergebnis sind eine schnellere Problemlösung, ein stärkeres Engagement und eine besser vernetzte und produktivere Belegschaft.