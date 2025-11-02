Bristol-Myers Squibb bietet seit 17 Jahren eine wachsende Dividende von 5,4 %

Die Konzentrationsrisiken nehmen zu – Fehlpreisungen sind die Folge

Der anhaltende KI-Boom hat die Bewertung des US-Aktienmarktes auf den höchsten (Buffett-Indikator) beziehungsweise zweithöchsten Stand (Shiller-KGV) der modernen Finanzgeschichte getrieben. Noch nie ist die Konzentration von Vermögenswerten auf einige wenige Aktien so hoch gewesen wie jetzt.

Das führt zu kuriosen Handelstagen wie dem Dienstag: An dem war die Marktbreite so gering wie noch niemals zuvor: 80 Prozent der im S&P 500 notierten Basiswerte handelten mit Verlusten – doch die übrigen 20 Prozent genügten, um den US-Gesamtmarktindex weiter nach oben zu treiben.

Eine weitere Folge der geringen Marktbreite und der hohen Konzentration einiger weniger Aktien sind Mispricings. Da US-Technologiewerte immer mehr Liquidität "aufsaugen", bleiben viele andere Basiswerte auf der Strecke – völlig ungeachtet ihrer Unternehmensbewertungen. Doch das bietet auch Chancen, so zum Beispiel beim Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb.

Bristol-Myers Squibb bietet eine hohe Dividende zu einem fairen Preis

Damit herzlich Willkommen beim Dividenden-Radar von wallstreetONLINE. Der bleibt nach Kanada (Royal Bank of Canada), den USA (Two Harbors Investment) und Brasilien (Itaú Unibanco) auch in dieser Woche zu Gast auf dem amerikanischen Doppelkontinent, kehrt in dieser Woche mit dem in New York ansässigen Konzern Bristol-Myers Squibb aber in die Vereinigten Staaten zurück.

Hervorgegangen ist der Pharmakonzern 1989 aus der Fusion von Bristol-Myers und Squibb. Beide Unternehmensteile blicken auf eine lange Tradition zurück: Squibb wurde bereits 1858 gegründet und avancierte während des Zweiten Weltkrieges zum größten Hersteller des Antibiotikums Penicillin. Auch Bristol-Myers machte sich mit der Entwicklung von Antibiotika einen Namen und entstand um 1898 im US-Bundesstaat New Jersey. Heute gehörte der Konzern mit einem Jahresumsatz von 47,7 Milliarden US-Dollar zu den größten Gesundheitskonzernen der Welt.

Zuverlässigkeit und Wachstum seit mehr als 17 Jahren

In den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten hat sich Bristol-Myers Squibb einen Namen auch als zuverlässiger Dividendenzahler und Wachstumswert gemacht. Seit 1989 wurde ununterbrochen eine Ausschüttung geboten, die zudem nicht gekürzt wurde. Zwar kam es in den Jahren um die große Finanzkrise herum zu einem Wachstumsstillstand, doch seit deren Ende 2008 hat der Konzern, der auch über eine Forschungskooperation mit Evotec verfügt, seine Auszahlung zuverlässig angehoben.

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Dividende lag im vergangenen Jahrzehnt bei 5,3 Prozent. Gegenwärtig bietet das Unternehmen seinen Anteilseignerinnen und -eignern eine Dividendenrendite von 5,44 Prozent. Grundlage für diese Berechnung ist die im September angekündigte Quartalsdividende von 0,62 US-Dollar pro Aktie und der Schlusskurs von 45,62 US-Dollar am Donnerstag. Damit bietet Bristol-Myers Squibb eine Auszahlung weit über dem Branchendurchschnitt von 1,68 Prozent.

Fallende Kurse trotz stabiler Erlöse und Gewinne

Während die Ausschüttungen überdurchschnittlich sind, liegt die Unternehmensbewertung weit unter dem Branchendurchschnitt. Das liegt auch an der in diesem Jahr schwachen Performance, denn gegenüber dem Jahresauftakt hat das Papier 19,3 Prozent verloren – dabei ist der Kurssprung von 7,1 Prozent am Donnerstag bereits berücksichtigt.

Die anhaltenden Kursverluste sind eine Folge von Wachstumssorgen. Das Umsatzwachstum hat sich in den vergangenen Quartalen spürbar abgeschwächt, doch diese Sorgen konnten mit den jüngst vorgelegten Zahlen erfolgreich adressiert werden: Die Erlöse lagen mit 12,2 Milliarden US-Dollar um 422 Millionen US-Dollar über den Erwartungen des Marktes.

Zwar hat das Unternehmen bei einigen seiner Präparate mit Einbußen zu kämpfen, die beiden Blockbuster Eliquis (Blutverdünner) und Opdivido (Krebstherapie) präsentierten sich mit Umsatzsteigerungen um 24,8 beziehungsweise 7,3 Prozent in einer guten Verfassung. Die beiden machen mit 6,0 Milliarden US-Dollar inzwischen fast die Hälfte der Konzernerlöse aus.

Unternehmenswert deutlich unter dem Branchendurchschnitt

Bei Bristol-Myers Squibb treffen also stabile Erlöse und Erträge – in den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von 5,07 Milliarden US-Dollar – auf einen fallenden Aktienkurs.

Dadurch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr auf 7,0 gesunken. Das ist ein Wert um 62,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18,4. Auch gegenüber dem historischen Mittelwert von 18,5 handelt Bristol-Myers Squibb mit einem Abschlag von mehr als 60 Prozent. Ein Bild, dass sich auch bei den übrigen Kennziffern zeigt.

Für den im kommenden Jahr prognostizierten Cashflow (Kurs-Cashflow-Verhältnis) legen Anlegerinnen und Anleger derzeit das 7,7-Fache auf den Tisch. Das ist gegenüber der Vergleichsgruppe ein Abschlag von 45,5 Prozent und demonstriert nebenbei die große Stärke des Unternehmens, seinen Anteilseignerinnen und -eignern Mittelzuflüsse zu generieren.

Hohe Cashflows sorgen für finanzielle Sicherheit auch der Dividende

Angesichts der hohen Ertrags- und Cashflow-Stärke dürfen die Dividende und weitere Anhebungen als sicher gelten. Aus dem freien Cashflow von 17,4 Milliarden US-Dollar in den abgelaufenen 12 Monaten wurden 4,95 Milliarden US-Dollar als Dividende ausgeschüttet. Gleichzeitig konnte die Verschuldung weiter reduziert und eigene Anteile zurückgekauft werden.

Nach der Übernahme von Celegene 2019 für 74 Milliarden US-Dollar betragen die langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens 44,5 Milliarden US-Dollar. Diesen stehen aber erhebliche Vermögenswerte gegenüber, sodass die Nettoverschuldung mit 37,0 Milliarden US-Dollar deutlich niedriger liegt. Für seine Ausschüttungen muss Bristol-Myers Squibb nicht an die Substanz – das sorgt für Nachhaltigkeit.

Fazit: Eine Aktie, mindestens zwei aussichtsreiche Chancen

Bei der Aktie des US-Pharmakonzerns passt einiges derzeit nicht zusammen: Während die Geschäfte stabil sind und vom Wachstum von zwei Blockbuster-Präparaten profitieren, ist die Aktie in diesem Jahr stark gefallen. Damit bietet sie in einem historisch teuren Gesamtmarkt eine Bewertung weit unter dem Branchendurchschnitt aber auch dem 5-Jahres-Mittel. Obendrein ist die Dividende von 5,44 Prozent sicher und dürfte angesichts der soliden Unternehmensfinanzen vor weiterem Wachstum stehen.

Für Anlegerinnen und Anleger bietet diese Gemengelage mindestens zwei Chancen. Erstens könnte Bristol-Myers Squibb in den kommenden Monaten und Jahren vor einer Neubewertung mit einer Trendwende und steigenden Kursen stehen, sodass sich hier Anlagegewinne erzielen lassen. Zweitens liegt die Dividendenrendite in der Nähe des langfristigen Erwartungswertes für den Gesamtmarkt von 7 bis 8 Prozent pro Jahr, sodass sich auf dem aktuellen Niveau leicht eine Überrendite erzielen lassen dürfte. Wer auf der Suche nach "verborgenen Werten" ist, schlägt hier zu!

Beispielrechnung

Für das vom Dividenden-Radar angestrebte monatliche Zusatzeinkommen von 1.000 Euro (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragsteuern) sind gegenwärtig rund 1.157 US-Dollar beziehungsweise auf das Jahr gerechnet 13.881 US-Dollar benötigt. Bristol-Myers Squibb bietet gegenwärtig eine Dividende von 2,48 US-Dollar pro Jahr (gezahlt in vier Quartalsdividenden zu je 0,62 US-Dollar).

Gefordert sind also 5.597 Aktien, für die zum Stand vom Freitag 255.335 US-Dollar beziehungsweise 220.732 Euro zu berappen sind. Damit ist gegenüber Itaú Unibanco ein um 15 Prozent niedrigerer Kapitaleinsatz nötig (~193.000 Euro), wohingegen bei Two Harbors bereits 76.000 Euro den Anforderungen genügten – allerdings mit deutlich weniger Sicherheit, was die zukünftige Höhe der Dividende betrifft.

Übersicht zur Dividende von Bristol-Myers Squibb

Marktkapitalisierung: 92,86 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 17 Jahre

Dividende nicht reduziert: 36 Jahre

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 36 Jahre

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 5,3 Prozent

Zeitplan (bestätigt)

17.09.2025: Dividendenankündigung

03.10.2025: Ex-Tag

03.10.2025: Record Date

03.11.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in USD 2026e 5,59 2,55 2025 5,44 2,48 2024 4,28 2,42 2023 4,50 2,31 2022 3,04 2,19 2021 3,22 2,01 2020 2,97 1,84 2019 2,62 1,68 2018 3,10 1,61 2017 2,56 1,57 2016 2,62 1,53 2015 2,17 1,49

Quellen: MarketScreener, SeekingAlpha

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion