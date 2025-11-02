21 0 Kommentare SERES: Luxus-NEV-Pionier mit A+H-Listing und 5,3 Mrd. RMB Gewinn

SERES glänzt 2025 mit beeindruckendem Wachstum, bahnbrechenden AITO-Erfolgen und einem Börsengang in Hongkong, der neue Maßstäbe im Luxus-NEV-Markt setzt.

SERES erzielte in den ersten drei Quartalen 2025 einen Nettogewinn von 5,312 Milliarden RMB, was einem Wachstum von 31,56 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die AITO-Produktlinie wurde erweitert, mit über 800.000 ausgelieferten Einheiten aller Modelle, darunter über 250.000 Einheiten des AITO M9, der einen Rekord im 500.000-RMB-Segment aufstellt.

Der AITO M8 ist seit vier Monaten der Topseller im 400.000-RMB-Segment mit über 100.000 Auslieferungen, während der neue AITO M7 in nur 36 Tagen über 20.000 Mal verkauft wurde.

AITO belegte den ersten Platz im Brand Development Confidence Index und der AITO M9 führte die Liste des Net Promoter Score (NPS) für neue Energiefahrzeuge mit einem Wert von 85,2 an.

SERES wurde mit dem „2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award" ausgezeichnet und verbesserte sich um 270 Plätze auf Platz 190 in der Rangliste der 500 größten Unternehmen Chinas.

SERES begann am 27. Oktober 2025 mit seinem Börsengang in Hongkong und wird der erste Hersteller von Luxus-NEVs mit einer „A+H"-Börsennotierung sein, was das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützt.





