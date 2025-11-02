Erkenntnisse aus dem neuen Bericht von Nuvei

MONTREAL, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei hat einen neuen Bericht mit dem Titel Global Expansion Guide to High-Growth Markets: Comprehensive Review & Future Outlook (Leitfaden zur globalen Expansion in wachstumsstarken Märkten: umfassender Rückblick und Ausblick) veröffentlicht, in dem untersucht wird, wie sich der E-Commerce in einer Gruppe schnell wachsender Volkswirtschaften entwickelt: Brasilien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Indien, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika.

Die Analyse untersucht acht wachstumsstarke Märkte, um zu verstehen, wie digitale Inklusion und Zahlungsinnovationen den Online-Handel beschleunigen.

Zusammen werden diese acht Märkte bis 2027 voraussichtlich mehr als 1,2 Billionen US-Dollar an eCommerce-Umsätzen erzielen und damit fast doppelt so schnell wachsen wie die reifen Volkswirtschaften. Nuvei verwendet diese Märkte als Beispiele, um zu verstehen, wie finanzielle Inklusion, die Einführung von Mobilgeräten und Echtzeit-Zahlungssysteme das digitale Wachstum weltweit prägen.

Eingliederung und Zugang in großem Maßstab

Der Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen hat sich in diesen Volkswirtschaften dramatisch ausgeweitet. Vor einem Jahrzehnt hatte weniger als die Hälfte der Erwachsenen Zugang zu einem digitalen Finanzkonto. Heute sind es rund 75 %, was die Grundlage für ein schnelleres und breiteres Wachstum des digitalen Handels bildet.

In Märkten wie Indien und Brasilien wurde die finanzielle Inklusion durch groß angelegte öffentliche Zahlungssysteme wie UPI und PIX vorangetrieben, die inzwischen Hunderte von Millionen von Nutzern erreichen. In Mexiko haben die Reformen des offenen Bankwesens und die Ausweitung von SPEI den Zugang ebenfalls beschleunigt und mehr Verbrauchern und kleinen Unternehmen die Teilnahme am digitalen Handel ermöglicht.

Der Aufstieg des Echtzeit- und Mobile-First-Handels

Der Anteil des mobilen Handels an allen Online-Einkäufen in diesen acht Märkten liegt mittlerweile zwischen 75 und 90 %. In Indien machen mobile Zahlungen bereits den Großteil der eCommerce-Ausgaben aus, während in Brasilien die mobile Durchdringung bei über 90 % der Online-Konsumenten liegt.

Zahlungen in Echtzeit werden ebenfalls zum Standard. PIX in Brasilien verarbeitet mehr als 5 Milliarden Transaktionen pro Monat, und UPI in Indien übersteigt mittlerweile 10 Milliarden monatliche Zahlungen. Bis 2027 werden voraussichtlich mehr als die Hälfte aller E-Commerce-Transaktionen in diesen Märkten über Sofortzahlungswege abgewickelt. Das verdeutlicht, wie Geschwindigkeit und Interoperabilität das Kundenerlebnis neu definieren.