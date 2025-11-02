Topband unterzeichnet strategische Kooperationsvereinbarung mit WIK

SHENZHEN, China, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem haben Shenzhen Topband Co., Ltd. (im Folgenden als „Topband" bezeichnet) und WIK Far East Ltd. (im Folgenden als „WIK" bezeichnet) in Shenzhen offiziell eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Diese Unterzeichnung bestätigt nicht nur die Erfolge früherer Kooperationen im Bereich Haushaltsgeräte und verwandten Sektoren, sondern eröffnet auch ein neues Kapitel für eine umfassendere Zusammenarbeit in der Zukunft.

„Diese strategische Partnerschaft stellt einen Meilenstein in unserer Zusammenarbeit dar. Die WIK engagiert sich derzeit für die Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks, und wir hoffen, dass unsere zukünftige Zusammenarbeit weiterhin erfolgreiche Ergebnisse bei nachhaltigen Lösungen hervorbringen wird", sagte Christoph Dörn, CEO der WIK Group. Bei der Unterzeichnungszeremonie erzielten beide Seiten einen hochrangigen Konsens über die Vertiefung der Zusammenarbeit: den gemeinsamen Aufbau eines offenen industriellen Ökosystems, um den Umfang und die Tiefe der Zusammenarbeit innerhalb der Haushaltsgeräteindustrie kontinuierlich zu erweitern; die Beschleunigung der effizienten Integration von Lieferkettenressourcen; und die Einhaltung der Grundsätze der umweltfreundlichen Fertigung und der nachhaltigen Entwicklung, um den sich wandelnden Marktanforderungen und Herausforderungen wie dem Klimawandel und Elektroschrott gerecht zu werden und damit die Grundlage für die globale Zusammenarbeit weiter zu festigen.

„Im Bereich der Fertigung hat Topband einen bedeutenden Schritt in Richtung umweltfreundlicher Produktion unternommen, indem wir in unseren Werken Solarstromanlagen installiert haben, um herkömmliche Energie durch sauberen Strom zu ersetzen. Im Forschungs- und Entwicklungsprozess konzentrieren wir uns darauf, die Energieumwandlungseffizienz bereits in der Entwurfsphase zu steigern und Initiativen zur CO2-Reduzierung umzusetzen, indem wir Materialien durch nachhaltigere Alternativen ersetzen", erklärte Wu Yongqiang, President von Topband. „Wir glauben, dass wir durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit WIK nicht nur Synergien in der Lieferkette erzielen, sondern auch gemeinsam an einer intelligenteren und kohlenstoffärmeren Welt arbeiten können." Bei der jüngsten jährlichen Lieferantenzeremonie von WIK wurde Topband exklusiv mit dem „2025 Sustainable Supplier Award" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung für die kontinuierlichen Bemühungen von Topband im Bereich der Dekarbonisierung, sondern auch ein eindrucksvoller Beweis für das aktive Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit.

Mit Blick auf die Zukunft wird Topband diese Partnerschaft nutzen, um sich weiterhin auf Produktinnovationen und Verbesserungen der Produktionseffizienz zu konzentrieren. Durch konkrete Maßnahmen wird es ein hochwertiges und nachhaltiges Wachstum in der gesamten Branche fördern.

