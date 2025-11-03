Airbus-Manager fordert Risikovorsorge in Rüstungsindustrie

Taufkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Airbus-Militärsparte Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn, fordert die Branche auf, angesichts der angespannten geopolitischen Situation vorzusorgen. Es gehe nun darum, "unter anderem auch Rohstoffe und Komponenten auf Lager" zu halten, "so wie es im Kalten Krieg auch schon der Fall war", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Man müsse nun "eine gewisse Grundreserve verfügbar halten, auch wenn das Geld kostet".



Viele Rohstoffe für Europas Industrie kommen aus China, Halbleiter in großen Mengen aus Taiwan. Zu der Frage, wie lange die Industrie weiter produzieren könnte, wenn Rohstoffe aus China ausblieben, sagte der Manager: "Wir haben das Risiko bereits länger im Auge." Insgesamt sei die Industrie heute "schon besser aufgestellt als vor drei Jahren, aber noch lange nicht da, wo wir sein müssten". Dazu müsse nun auch die Industrie "ihren Teil beitragen".





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE! Long 198,66€ 1,47 × 14,52 Zum Produkt Short 226,09€ 1,47 × 14,52 Zum Produkt