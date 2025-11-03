PAUKENSCHLAG bei Gerresheimer! KAUFCHANCE bei TKMS und Kobo Resources! Gold- und Rüstungsaktien haben in der vergangenen Woche ihre Verschnaufpause fortgesetzt. Dies bietet Chancen. Bei TKMS kauft ein Insider und Analysten sehen 25 % Kurspotenzial. Zudem sehen sie weiteres Upside, denn in Kanada tut sich etwas. Erneut …



