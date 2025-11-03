    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Augsburger Allgemeine' zu Dominanz/FC Bayern

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzielle Stärke der Bayern sichert sportlichen Erfolg.
    • Liga ohne Wettbewerb gefährdet auch die Bayern.
    • Dortmund bleibt mit 526 Mio. Umsatz hinterher.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Dominanz/FC Bayern:

    "Der finanzielle und der sportliche Bestwert hängen zusammen. Geld schießt eben Tore. Die Ausnahmestellung, die die Münchner bei ihrer Einnahmesituation einnehmen, ist erarbeitet und das Ergebnis jahrelanger kluger Entscheidungen. Dennoch ist der Rest der Liga schlichtweg abgehängt. Borussia Dortmund, der nach Bayern finanzstärkste Verein der Liga, vermeldete zuletzt einen Umsatz von 526 Millionen Euro. Der Meistertitel der Bayern ist nur eine Frage der Zeit. Eine Liga ohne Wettbewerb ist eine Gefahr für die gesamte Bundesliga - und damit auch die Bayern selbst. Auch diese brauchen eine attraktive Liga."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    RSS-Feed abonnieren
