'Augsburger Allgemeine' zu Dominanz/FC Bayern

"Der finanzielle und der sportliche Bestwert hängen zusammen. Geld schießt eben Tore. Die Ausnahmestellung, die die Münchner bei ihrer Einnahmesituation einnehmen, ist erarbeitet und das Ergebnis jahrelanger kluger Entscheidungen. Dennoch ist der Rest der Liga schlichtweg abgehängt. Borussia Dortmund, der nach Bayern finanzstärkste Verein der Liga, vermeldete zuletzt einen Umsatz von 526 Millionen Euro. Der Meistertitel der Bayern ist nur eine Frage der Zeit. Eine Liga ohne Wettbewerb ist eine Gefahr für die gesamte Bundesliga - und damit auch die Bayern selbst. Auch diese brauchen eine attraktive Liga."




