    Pressestimme

    'Volksstimme' zu Protesten in Serbien

    • Vucic nutzt Proteste für politische Taktik geschickt.
    • EU bleibt passiv, trotz Menschenrechtsbedenken.
    • Serbien ist geopolitisch umkämpft zwischen Mächten.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Protesten in Serbien:

    "Der serbische Präsident Aleksander Vucic ist ein Fuchs in politischer Taktik. Nach dem Einsturz des Bahnhofsdaches in Novi Sad mit 16 Toten im Herbst 2024 brandete landesweit der Protest gegen die korrupte Belgrader Führung auf. Vucic ließ zunächst die Polizei dagegen anknüppeln - ohne Erfolg. Nun rief Vucic plötzlich zur Versöhnung in Serbien auf. Die empörten Serben haben vergeblich auf Hilfe der EU mit ihrem Menschenrechtskodex gehofft. Immerhin ist das Land seit 2012 Beitrittskandidat. Die EU hält sich aber tunlichst raus, um sich nicht die Finger zu verbrennen. Außerdem sind selbst Unionsmitglieder wie Ungarn und die Slowakei - vielleicht auch bald Polen und Tschechien - weit weg von ursprünglichen EU-Werten. Die Brüsseler Westbalkan-Politik ist ein schwaches Kapitel. Serbien ist dazu noch ein Sonderfall: Um die Balkan-Großmacht buhlen Moskau und Peking genauso wie Brüssel und Berlin. Das nutzt der eiskalte Vucic gnadenlos aus."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
