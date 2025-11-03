    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Münchner Merkur' zu Wadephul/Syrien

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul folgt der grünen Vorgängerin nahtlos.
    • Kanzler muss Wadephul an neue Prioritäten erinnern.
    • Außenminister soll deutsche Interessen vertreten.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Wadephul/Syrien;

    "Wadephul schließt irritierend nahtlos an die grüne Vorgänger-Außenministerin an, wie schon beim Umgang mit den voreiligen Aufnahmezusagen an afghanische Flüchtlinge. Es wird Zeit, dass der Kanzler seinen Parteifreund nachdrücklich an die neuen Prioritäten der Merz-Außenpolitik erinnert. Und daran, was Wadephuls Aufgabe ist: Der Bundesaußenminister ist nicht reisender Betroffenheitslyriker, sondern harter Vertreter deutscher Interessen im Ausland."/yyzz/DP/he



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Wadephul/Syrien "Münchner Merkur" zu Wadephul/Syrien; "Wadephul schließt irritierend nahtlos an die grüne Vorgänger-Außenministerin an, wie schon beim Umgang mit den voreiligen Aufnahmezusagen an afghanische Flüchtlinge. Es wird Zeit, dass der Kanzler seinen …