'Münchner Merkur' zu Wadephul/Syrien
- Wadephul folgt der grünen Vorgängerin nahtlos.
- Kanzler muss Wadephul an neue Prioritäten erinnern.
- Außenminister soll deutsche Interessen vertreten.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Wadephul/Syrien;
"Wadephul schließt irritierend nahtlos an die grüne Vorgänger-Außenministerin an, wie schon beim Umgang mit den voreiligen Aufnahmezusagen an afghanische Flüchtlinge. Es wird Zeit, dass der Kanzler seinen Parteifreund nachdrücklich an die neuen Prioritäten der Merz-Außenpolitik erinnert. Und daran, was Wadephuls Aufgabe ist: Der Bundesaußenminister ist nicht reisender Betroffenheitslyriker, sondern harter Vertreter deutscher Interessen im Ausland."/yyzz/DP/he
