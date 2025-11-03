    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu steigender Nutzung von KI

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu steigender Nutzung von KI:

    "Zu erleben ist jetzt schon das gleiche Phänomen wie beim Umgang mit eigentlich jeder neuen Kulturtechnik: Wer sie beherrscht, verwendet sie dosiert und mit der nötigen Skepsis. Siehe Internet und "Soziale" Medien: Die besser Informierten nutzen sie zur Vernetzung und als Quelle unerschöpflichen Wissens. Die weniger Kundigen verlieren sich in den Tiefen des Netzes und/oder lassen sich auf polarisierende Posts teils voller Hass ein. Zugespitzt: Die Klugen werden klüger, die weniger Cleveren werden dümmer und abgehängter."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

