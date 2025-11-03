    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Steinmeier setzt Afrika-Reise in Ghana fort

    • Steinmeier setzt Afrika-Reise in Ghana fort.
    • Militärische Ehren und politische Gespräche in Accra.
    • Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur stärken.

    ACCRA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Afrika-Reise nach einem Kurzbesuch in Kairo am Montag in Ghana fort. Präsident John Mahama wird ihn am Vormittag in der Hauptstadt Accra mit militärischen Ehren begrüßen. Daran sollen sich politische Gespräche anschließen. Steinmeier wird sich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft sowie deutscher und ghanaischer Start-ups treffen.

    Mit Ghana habe Deutschland seit vielen Jahrzehnten enge Beziehungen, sagte Steinmeier in Kairo. Zwischen beiden Ländern gebe es nicht nur eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch eine gute Kooperation in Wissenschaft und im Gesundheitswesen.

    Steinmeier will nach Angaben des Bundespräsidialamts mit seinem Besuch in dem westafrikanischen Land dessen Engagement für Stabilität und Frieden in der Region würdigen. Die politische Partnerschaft solle gefestigt und die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ausgebaut werden. Dazu begleitet eine Wirtschaftsdelegation den Bundespräsidenten.

    Ghana ist eine der größten Volkswirtschaften Westafrikas, leidet aber unter den Folgen einer Wirtschaftskrise, die Millionen Menschen in die Armut gestürzt hat. Die Regierung von Präsident Mahama kämpft gegen eine hohe Staatsverschuldung und eine hohe Inflation an. Das Land mit seinen rund 35 Millionen Einwohnern verfügt über einen großen Rohstoffreichtum. Es exportiert Öl, Gas, Kakao, Gold und Erze wie Bauxit./sk/DP/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
