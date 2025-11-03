Steinmeier setzt Afrika-Reise in Ghana fort.

ACCRA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Afrika-Reise nach einem Kurzbesuch in Kairo am Montag in Ghana fort. Präsident John Mahama wird ihn am Vormittag in der Hauptstadt Accra mit militärischen Ehren begrüßen. Daran sollen sich politische Gespräche anschließen. Steinmeier wird sich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft sowie deutscher und ghanaischer Start-ups treffen.

Mit Ghana habe Deutschland seit vielen Jahrzehnten enge Beziehungen, sagte Steinmeier in Kairo. Zwischen beiden Ländern gebe es nicht nur eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch eine gute Kooperation in Wissenschaft und im Gesundheitswesen.