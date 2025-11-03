    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kanzler kommt zu Antrittsbesuch nach Schleswig-Holstein

    • Merz' Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein am Montag.
    • Sitzung mit Ministerpräsident Günther in Husum geplant.
    • Besuch bei GP Joule: Fokus auf erneuerbare Energien.

    HUSUM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird am Montag zu seinem Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein erwartet. Wichtigster Termin ist eine gemeinsame Sitzung mit der Landesregierung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Nachmittag in Husum. Anschließend soll es eine gemeinsame Pressekonferenz im Schifffahrtsmuseum der nordfriesischen Kreisstadt geben.

    Als erste Station besucht Merz am frühen Nachmittag das Unternehmens GP Joule in Reußenköge nördlich von Husum. GP Joule hat mehr als 900 Mitarbeiter und ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Der Bundeskanzler wird sich unter anderem einen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff und einen Wasserstoffspeicher ansehen./moe/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    dpa-AFX
