Biontech öffnet seine Bücher

Onkologie: Wo die Forschung beim Impfen gegen Krebs steht

„Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, dass die Präparate vor allem bei Haut- und Lungenkrebs zum Einsatz kommen werden“, sagt Halama. Mittlerweile gehe er aufgrund neuerer Forschungsergebnisse davon aus, dass die personalisierten mRNA-Impfstoffe gegen jeden Krebs wirken könnten, von dem man eine Probe für die Identifikation von Neoantigenen nehmen kann. Das sind Peptide oder Proteine, durch die sich Krebszellen von gesunden Zellen unterscheiden.





Es müssten aber mithilfe von Künstlicher Intelligenz die herausgepickt und miteinander kombiniert werden, die das beste Ergebnis versprechen. „Hier gibt es aber noch erheblichen Bedarf an Forschung, da es noch keinen eindeutig besten Algorithmus gibt, wie diese Neoantigene am besten identifiziert werden können“





Er verweist auf eine Phase-I-Studie zu BioNTechs BNT122-Impfstoff gegen reseziertes Pankreaskarzinom, der bei einigen der 16 Patientinnen und Patienten das Wiederaufflammen des Tumors verzögerte (https://www.aerzteblatt.de/archiv/onkologie-wo-die-forschung-beim-impfen-gegen-krebs-steht-985a0e88-5208-4dd5-b899-f6feed268554?tabId=literature#lit22). „Bauchspeicheldrüsenkrebs führt in der Regel in kürzester Zeit zum Tod, auch wenn die Patienten operiert werden“





Noch stehen vielsagende Ergebnisse aus. Aber Halama glaubt, dass die Behörden gerade bei sehr tödlichen und schwer behandelbaren Tumoren wie Pankreaskarzinom und Darmkrebs frühzeitig Zulassungsmöglichkeiten prüfen würden.





