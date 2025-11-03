Biontech öffnet seine Bücher
- Biontech legt Geschäftszahlen zum Q3 vor.
- Fortschritt bei Krebsmedikamenten und Chemotherapie.
- Übernahme von Curevac und Deal mit Bristol Myers.
MAINZ (dpa-AFX) - Nach der Verkündung mehrerer größerer Deals wird das Pharmaunternehmen Biontech an diesem Montag frische Geschäftszahlen vorlegen. Äußern dürften sich die Mainzer bei der Vorlage der Daten zum dritten Quartal auch zum Fortschritt ihrer Studien zu gleich mehreren Krebsmedikamenten. Ziel des Unternehmens, das einst mit seinem Corona-Impfstoff bekannt und reich wurde, ist es, bis Ende 2025 in den USA einen ersten Zulassungsantrag in der Onkologie für eine Art Chemotherapie der nächsten Generation gegen Gebärmutterkrebs einzureichen.
Derweil schreitet die geplante Übernahme des einstigen Tübinger Konkurrenten Curevac voran. Hierfür hat inzwischen das Bundeskartellamt grünes Licht gegeben, das öffentliche Umtauschangebot läuft. Neben diesem Deal hatte Biontech im Juni eine Kooperation mit dem US-Konzern Bristol Myers Squibb angekündigt. Die beiden Unternehmen hatten sich auf eine gemeinsame globale Entwicklung und Kommerzialisierung eines Wirkstoffkandidaten geeinigt, wofür die Amerikaner reichlich Geld zahlen. Eine Vorabzahlung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar wurde im dritten Quartal erwartet./chs/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 103,9 auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -2,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,75 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 21,69 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 151,00USD was eine Bandbreite von +10,67 %/+45,32 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BioNTech. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Deutsches Ärzteblatt
Ausgabe 22/2025
Onkologie: Wo die Forschung beim Impfen gegen Krebs steht
„Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, dass die Präparate vor allem bei Haut- und Lungenkrebs zum Einsatz kommen werden“, sagt Halama. Mittlerweile gehe er aufgrund neuerer Forschungsergebnisse davon aus, dass die personalisierten mRNA-Impfstoffe gegen jeden Krebs wirken könnten, von dem man eine Probe für die Identifikation von Neoantigenen nehmen kann. Das sind Peptide oder Proteine, durch die sich Krebszellen von gesunden Zellen unterscheiden.
das hohe Kurs Umsatzverhältnis muss immer im Hinblick auf die Barmittel und Schulden gesehen werden.
Die Jungs von Welt mit ihrem Börsen-Podcast AAA und Deffner & Zschäpitz ...sind mittlerweile meine absoluten Lieblingshosts. In ihrer Dienstagsausgabe haben sie heute ihre Depots vorgestellt, und es war richtig schön zu hören, dass beide unter „B“ BioNTech im Portfolio haben: Deffner sogar in zwei Depots, im Langfrist- und im Trading-Depot, und Zschäpitz in seinem Hauptdepot.
Ich nerve die beiden bestimmt schon seit einem Jahr mit meinen regelmäßigen Leserbriefen, vollgepackt mit BiNTech-Daten und Analysen. Vielleicht hat sich ja was bewegt, vielleicht hätten sie’s aber auch so gemacht. Egal wie .... es freut mich einfach, dass die Jungs jetzt auch mit an Bord sind.