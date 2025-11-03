WOCHENVORSCHAU
Termine bis 14. November 2025
- Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 14.11.2025
- Viele Unternehmen veröffentlichen Q3-Zahlen.
- Konjunkturdaten aus DEU, USA und CHN stehen an.
- Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien beginnt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 14. November 2025
^
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen
23:05 USA: Adtran, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider
13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?
HINWEIS
JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
AUT: AT&S, Q2-Zahlen
CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q3-Zahlen
USA: American International Group, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz)
07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen
USA: Bank of America (Investor Day)
USA: Fortinet, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferen, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen
07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Legrand, Q3-Zahlen
NLD: Euronext, Q3-Zahlen
USA: Hyatt, Q3-Zahlen
USA: Cummins, Q3-Zahlen
USA: Sandisk, Q1-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe
10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu
11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.
BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)
GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.
BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen
07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
13:00 NLD: Adyen, Investor Day
13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN. BoJ Leistungsbilanz 9/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München
17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: RWE Q3-Zahlen, Essen
07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Eon Q3-Zahlen, Essen
07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen
07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day
18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
ITA: De Longhi, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin
09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München
11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
++ 19.00 Uhr Pressekonferenz
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen
10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
ESP: ACS, Q3-Zahlen
FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25
14:30 USA: Realeinkommen 10/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz
09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Siemens Energy, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen
07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Novo Nordisk (außerordentliche Hauptversammlung)
FRA: Vallourec, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
16:00 USA: Lagerbestände 9/25
17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi