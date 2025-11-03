Seltene Erden: In Malaysia entsteht das neue Mega-Projekt

Im Juli unterzeichneten in der Nähe des Werks für fortgeschrittene Materialien im malaysischen Bezirk Kuantan das australische Unternehmen Lynas Rare Earths und das südkoreanische Unternehmen JS Link einen Vertrag zur Entwicklung einer Produktionsanlage für Neodym-Magnete mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen.

Wie Reuters berichtet, werde nach Aussagen des malaysischen Premierministers Anwar Ibrahim die Entwicklung einer 142 Millionen US-Dollar teuren Produktionsanlage für Supermagnete im Bundesstaat Pahang den Seltene-Erden-Sektor des Landes stärken.

Da das Projekt die Verarbeitung von Seltene Erden beinhalte, werde dies vom malaysischen Handelsminister überwacht, so Anwar. Er ergänzte: "JS Link hat das Grundstück bereits erworben und möchte den Betrieb aufnehmen, es handelt sich also nicht mehr nur um eine Absichtserklärung. Die Investition ist getätigt, das Grundstück ist bereit, es geht also darum, den Prozess zu beschleunigen."

Die Zusammenarbeit werde Malaysia in den Bereichen fortgeschrittene Werkstoffe und saubere Technologien stärken und gleichzeitig die Bemühungen zum Aufbau einer Lieferkette für Seltene Erden unterstützen. Laut Schätzungen der Regierung verfügt Malaysia über Vorkommen an Seltenen Erden in Höhe von rund 16,1 Millionen Tonnen. Dem Land fehlt es jedoch an der Technologie für deren Abbau und Verarbeitung.

Aus diesem Grund sucht Malaysia nach ausländischen Investitionen und Möglichkeiten zum Technologietransfer, um Seltene Erden zu gewinnen und zu verarbeiten. Seltene Erden sind in der Hightech-Fertigung, unter anderem bei Elektrofahrzeugen, Halbleitern und Raketen, unverzichtbar.

Berichten zufolge führt die malaysische Regierung Gespräche mit China über die Verarbeitung von Seltenen Erden und hat im vergangenen Monat ein Abkommen mit den USA unterzeichnet. Hier wird eine Zusammenarbeit zur Diversifizierung ihrer Lieferketten für kritische Mineralien angestrebt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lynas Rare Earths Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,62 % und einem Kurs von 7,975EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.

