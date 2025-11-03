Nvidia’s KI-Chips bleiben ausschließlich in US-Händen

In einem Interview, das am Sonntag in der CBS-Sendung "60 Minutes" ausgestrahlt wurde, erklärte Trump: "Die modernsten Chips werden wir niemandem außer den Vereinigten Staaten geben. Wir geben den Blackwell-Chip nicht an andere weiter." Die Aussage fiel zudem in Gesprächen mit Reportern an Bord der Air Force One auf dem Rückflug nach Washington.

In einem deutlichen Kurswechsel in der US-Technologiepolitik hat Präsident Donald Trump angekündigt, dass die fortschrittlichsten KI-Chips von Nvidia künftig ausschließlich amerikanischen Unternehmen vorbehalten bleiben sollen.

Die Äußerungen deuten darauf hin, dass die Regierung Trump strengere Exportkontrollen für Spitzentechnologien plant, als bislang angenommen. China – und möglicherweise auch andere Länder – könnten damit vollständig vom Zugang zu den leistungsstärksten KI-Prozessoren ausgeschlossen werden.

Nvidia im Zentrum geopolitischer Spannungen

Der US-Chiphersteller Nvidia steht im Mittelpunkt der politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen Washington und Peking. Die Blackwell-Generation der KI-Chips, auf die sich Trumps Aussagen beziehen, gilt als entscheidend für die Entwicklung fortgeschrittener künstlicher Intelligenz – sowohl in der Wirtschaft als auch im militärischen Bereich.

Noch vor wenigen Tagen hatte Nvidia angekündigt, über 260.000 Blackwell-Chips nach Südkorea zu liefern, um Großunternehmen wie Samsung Electronics zu beliefern. Diese Exportoffensive wurde in Washington zunächst als Versuch gewertet, Allianzen zu stärken und gleichzeitig Chinas Abhängigkeit von westlicher Technologie zu verschärfen.

Nun könnte Trumps jüngste Position jedoch selbst enge Verbündete verunsichern, sollten sich die neuen Restriktionen nicht nur auf China, sondern auf weitere Länder ausdehnen.

Zulassung nur für "abgespeckte" Versionen möglich

Trump ließ in dem Interview offen, ob er abgespeckte Versionen der Blackwell-Chips für den chinesischen Markt zulassen würde. "Wir werden sie mit Nvidia arbeiten lassen, aber nicht mit den modernsten Chips", sagte er gegenüber CBS.

Der republikanische Abgeordnete John Moolenaar, Vorsitzender des House Select Committee on China, warnte, selbst der Verkauf einer reduzierten Chip-Version "käme dem Überlassen von waffenfähigem Uran an den Iran gleich".

Nvidia zwischen den Fronten

Nvidia-CEO Jensen Huang hatte bereits vergangene Woche erklärt, dass das Unternehmen keine US-Exportlizenzen für China beantragt habe – auch aufgrund der politischen Lage in Peking. "China hat sehr klar gemacht, dass man uns dort derzeit nicht haben will", sagte Huang auf einer Entwicklerkonferenz. Gleichzeitig betonte er, dass der Zugang zum chinesischen Markt entscheidend sei, um die Forschung und Entwicklung in den USA zu finanzieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 202,5EUR auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!