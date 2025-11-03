Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 801,60€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,14 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|816,00€
|+28,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|741,00€
|+16,60 %
|-
|BARCLAYS
|816,00€
|+28,40 %
|01.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,04 Tsd.€
|+62,86 %
|01.10.2025
|RBC
|600,00€
|-5,59 %
|13.10.2025
+0,94 %
-4,81 %
-9,50 %
-5,52 %
-30,31 %
+12,52 %
-2,24 %
+78,09 %
+1.546,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte