Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 801,60€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,14 %.