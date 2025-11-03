    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Rational AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 801,60 EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,14 %.

    Analysten und Kursziele für die Rational Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 816,00 +28,40 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 741,00 +16,60 % -
    BARCLAYS 816,00 +28,40 % 01.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 1,04 Tsd. +62,86 % 01.10.2025
    RBC 600,00 -5,59 % 13.10.2025

    Rational

    +0,94 %
    -4,81 %
    -9,50 %
    -5,52 %
    -30,31 %
    +12,52 %
    -2,24 %
    +78,09 %
    +1.546,15 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

