Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,18 Tsd.€ EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,37 %.
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|2,05 Tsd.€
|+20,02 %
|-
|JPMorgan
|2,25 Tsd.€
|+31,73 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|2,20 Tsd.€
|+28,81 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+31,73 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+31,73 %
|06.10.2025
|BERENBERG
|2,33 Tsd.€
|+36,42 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,95 Tsd.€
|+14,17 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,05 Tsd.€
|+20,02 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+31,73 %
|29.10.2025
0,00 %
-4,05 %
-13,97 %
-0,18 %
+256,13 %
+938,99 %
+2.521,43 %
+2.802,98 %
+73.659,17 %
