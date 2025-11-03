    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Rick Bowmer - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 357,59 EUR. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +475,13 %.

    Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 5,20 Tsd. +8.263,49 % -
    RBC 50,00 -19,58 % 02.10.2025
    JEFFERIES 50,00 -19,58 % 05.10.2025
    BERENBERG 52,00 -16,37 % 07.10.2025
    JPMORGAN 61,00 -1,89 % 08.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 53,00 -14,76 % 09.10.2025
    RBC 50,00 -19,58 % 13.10.2025
    JEFFERIES 50,00 -19,58 % 13.10.2025
    BERENBERG 52,00 -16,37 % 14.10.2025
    UBS 52,00 -16,37 % 14.10.2025
    DZ BANK 60,00 -3,50 % 14.10.2025
    JPMORGAN 61,00 -1,89 % 14.10.2025
    JPMORGAN 61,00 -1,89 % 14.10.2025
    JPMORGAN 61,00 -1,89 % 14.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 53,00 -14,76 % 15.10.2025
    JPMORGAN 61,00 -1,89 % 27.10.2025
    UBS 52,00 -16,37 % 28.10.2025

    Rio Tinto

    +0,06 %
    +1,72 %
    +9,96 %
    +20,85 %
    +3,41 %
    +14,60 %
    +26,31 %
    +89,83 %
    +407,62 %
    ISIN:GB0007188757WKN:852147

