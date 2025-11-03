Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Rick Bowmer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 357,59€ EUR. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +475,13 %.
Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|5,20 Tsd.€
|+8.263,49 %
|-
|RBC
|50,00€
|-19,58 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|50,00€
|-19,58 %
|05.10.2025
|BERENBERG
|52,00€
|-16,37 %
|07.10.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|-1,89 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|-14,76 %
|09.10.2025
|RBC
|50,00€
|-19,58 %
|13.10.2025
|JEFFERIES
|50,00€
|-19,58 %
|13.10.2025
|BERENBERG
|52,00€
|-16,37 %
|14.10.2025
|UBS
|52,00€
|-16,37 %
|14.10.2025
|DZ BANK
|60,00€
|-3,50 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|-1,89 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|-1,89 %
|14.10.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|-1,89 %
|14.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|-14,76 %
|15.10.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|-1,89 %
|27.10.2025
|UBS
|52,00€
|-16,37 %
|28.10.2025
