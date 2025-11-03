Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Uli Deck - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 42,71€ EUR. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,82 %.
Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+30,64 %
|-
|JPMORGAN
|45,00€
|+33,61 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|+15,80 %
|07.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|+30,64 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|+15,80 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00€
|+27,67 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|45,00€
|+33,61 %
|23.10.2025
