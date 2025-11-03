    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRenault AktievorwärtsNachrichten zu Renault

    Aktie kaufen oder verkaufen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Uli Deck - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 42,71 EUR. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,82 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Renault S.A.!
    Short
    35,95€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    31,13€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Renault Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 44,00 +30,64 % -
    JPMORGAN 45,00 +33,61 % 06.10.2025
    JEFFERIES 39,00 +15,80 % 07.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 44,00 +30,64 % 08.10.2025
    JEFFERIES 39,00 +15,80 % 23.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 43,00 +27,67 % 23.10.2025
    JPMORGAN 45,00 +33,61 % 23.10.2025

    Renault

    +0,59 %
    -1,85 %
    -5,92 %
    +3,70 %
    -16,72 %
    +8,99 %
    +55,83 %
    -62,35 %
    +35,79 %
    ISIN:FR0000131906WKN:893113

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,57, was eine Steigerung von +5,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 7 Analysten die Renault Aktie eingestuft.