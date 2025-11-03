RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 44,60€ EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,58 %.