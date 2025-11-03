Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 44,60€ EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,58 %.
Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|40,00€
|-6,20 %
|08.10.2025
|UBS
|45,00€
|+5,52 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|41,00€
|-3,86 %
|26.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|51,00€
|+19,59 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|46,00€
|+7,87 %
|27.10.2025
-0,70 %
+5,33 %
+9,08 %
+17,53 %
+42,13 %
+9,99 %
+30,56 %
+222,07 %
+122,88 %
