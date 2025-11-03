Aktie kaufen oder verkaufen
SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 281,00€ EUR. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,78 %.
Analysten und Kursziele für die SAP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|290,00€
|+28,77 %
|-
|Berenberg Bank
|280,00€
|+24,33 %
|-
|Deutsche Bank
|270,00€
|+19,89 %
|-
|Goldman Sachs
|310,00€
|+37,66 %
|-
|JPMorgan
|290,00€
|+28,77 %
|-
|JPMorgan
|310,00€
|+37,66 %
|-
|UBS
|300,00€
|+33,21 %
|-
|JEFFERIES
|290,00€
|+28,77 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|BARCLAYS
|300,00€
|+33,21 %
|23.10.2025
|BERENBERG
|280,00€
|+24,33 %
|23.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|270,00€
|+19,89 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|310,00€
|+37,66 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|290,00€
|+28,77 %
|23.10.2025
|UBS
|300,00€
|+33,21 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|320,00€
|+42,10 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|310,00€
|+37,66 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|290,00€
|+28,77 %
|27.10.2025
|UBS
|300,00€
|+33,21 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|310,00€
|+37,66 %
|30.10.2025
-0,09 %
-3,49 %
-2,97 %
-8,32 %
+4,25 %
+135,68 %
+147,20 %
+211,58 %
+1.407.087,50 %
