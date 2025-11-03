SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.

19 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 281,00€ EUR. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,78 %.