    SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    SAP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SAP Aktie im Überblick.
    19 Analysten empfehlen die SAP Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAP Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAP Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SAP Aktie beträgt 281,00 EUR. Die SAP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,78 %.

    Analysten und Kursziele für die SAP Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 290,00 +28,77 % -
    Berenberg Bank 280,00 +24,33 % -
    Deutsche Bank 270,00 +19,89 % -
    Goldman Sachs 310,00 +37,66 % -
    JPMorgan 290,00 +28,77 % -
    JPMorgan 310,00 +37,66 % -
    UBS 300,00 +33,21 % -
    JEFFERIES 290,00 +28,77 % 22.10.2025
    DZ BANK - - 23.10.2025
    BARCLAYS 300,00 +33,21 % 23.10.2025
    BERENBERG 280,00 +24,33 % 23.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 270,00 +19,89 % 23.10.2025
    GOLDMAN SACHS 310,00 +37,66 % 23.10.2025
    JPMORGAN 290,00 +28,77 % 23.10.2025
    UBS 300,00 +33,21 % 23.10.2025
    GOLDMAN SACHS 320,00 +42,10 % 24.10.2025
    JPMORGAN 310,00 +37,66 % 24.10.2025
    JEFFERIES 290,00 +28,77 % 27.10.2025
    UBS 300,00 +33,21 % 28.10.2025
    JPMORGAN 310,00 +37,66 % 30.10.2025

    SAP

    -0,09 %
    -3,49 %
    -2,97 %
    -8,32 %
    +4,25 %
    +135,68 %
    +147,20 %
    +211,58 %
    +1.407.087,50 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



