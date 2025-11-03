    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN

    SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Alex Marc - Safran

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
    19 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 321,95 EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,11 %.

    Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 350,00 +13,18 % -
    Analyst 340,00 +9,94 % -
    Berenberg Bank 350,00 +13,18 % -
    JPMorgan 320,00 +3,48 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 312,00 +0,89 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 312,00 +0,89 % 07.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +13,18 % 10.10.2025
    RBC 320,00 +3,48 % 16.10.2025
    BERENBERG 350,00 +13,18 % 19.10.2025
    RBC 340,00 +9,94 % 22.10.2025
    BERENBERG 350,00 +13,18 % 24.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 370,00 +19,64 % 24.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +13,18 % 24.10.2025
    JEFFERIES 360,00 +16,41 % 24.10.2025
    JPMORGAN 320,00 +3,48 % 24.10.2025
    RBC 340,00 +9,94 % 24.10.2025
    JPMORGAN 350,00 +13,18 % 26.10.2025
    RBC 340,00 +9,94 % 26.10.2025
    UBS 315,00 +1,86 % 28.10.2025
    DZ BANK - - 29.10.2025

    SAFRAN

    +0,26 %
    +1,79 %
    +3,34 %
    +9,74 %
    +47,57 %
    +182,80 %
    +232,02 %
    +359,81 %
    -11,62 %
    ISIN:FR0000073272WKN:924781

