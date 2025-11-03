Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
19 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 321,95€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,11 %.
Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|350,00€
|+13,18 %
|-
|Analyst
|340,00€
|+9,94 %
|-
|Berenberg Bank
|350,00€
|+13,18 %
|-
|JPMorgan
|320,00€
|+3,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|312,00€
|+0,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|312,00€
|+0,89 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+13,18 %
|10.10.2025
|RBC
|320,00€
|+3,48 %
|16.10.2025
|BERENBERG
|350,00€
|+13,18 %
|19.10.2025
|RBC
|340,00€
|+9,94 %
|22.10.2025
|BERENBERG
|350,00€
|+13,18 %
|24.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|370,00€
|+19,64 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+13,18 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|360,00€
|+16,41 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|320,00€
|+3,48 %
|24.10.2025
|RBC
|340,00€
|+9,94 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|+13,18 %
|26.10.2025
|RBC
|340,00€
|+9,94 %
|26.10.2025
|UBS
|315,00€
|+1,86 %
|28.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
+0,26 %
+1,79 %
+3,34 %
+9,74 %
+47,57 %
+182,80 %
+232,02 %
+359,81 %
-11,62 %
