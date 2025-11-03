SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.

19 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 321,95€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,11 %.