STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 26,46€ EUR. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,45 %.
Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|26,00€
|+22,28 %
|-
|Analyst
|30,00€
|+41,09 %
|-
|UBS
|30,00€
|+41,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00€
|+31,69 %
|-
|UBS
|31,00€
|+45,80 %
|02.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|21,00€
|-1,23 %
|06.10.2025
|BARCLAYS
|20,00€
|-5,94 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|24,00€
|+12,87 %
|23.10.2025
|BERENBERG
|26,00€
|+22,28 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|26,00€
|+22,28 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|30,00€
|+41,09 %
|23.10.2025
|UBS
|30,00€
|+41,09 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|22,00€
|+3,47 %
|24.10.2025
-0,24 %
-1,38 %
-13,42 %
-2,17 %
-13,39 %
-30,97 %
-20,68 %
+231,96 %
+46,21 %
