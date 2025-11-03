    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTMicroelectronics AktievorwärtsNachrichten zu STMicroelectronics

    STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: STMicroelectronics

    Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 26,46 EUR. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,45 %.

    Analysten und Kursziele für die STMicroelectronics Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 26,00 +22,28 % -
    Analyst 30,00 +41,09 % -
    UBS 30,00 +41,09 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 28,00 +31,69 % -
    UBS 31,00 +45,80 % 02.10.2025
    GOLDMAN SACHS 21,00 -1,23 % 06.10.2025
    BARCLAYS 20,00 -5,94 % 23.10.2025
    JPMORGAN 24,00 +12,87 % 23.10.2025
    BERENBERG 26,00 +22,28 % 23.10.2025
    JEFFERIES 26,00 +22,28 % 23.10.2025
    JEFFERIES 30,00 +41,09 % 23.10.2025
    UBS 30,00 +41,09 % 23.10.2025
    GOLDMAN SACHS 22,00 +3,47 % 24.10.2025

    STMicroelectronics

    -0,24 %
    -1,38 %
    -13,42 %
    -2,17 %
    -13,39 %
    -30,97 %
    -20,68 %
    +231,96 %
    +46,21 %
    ISIN:NL0000226223WKN:893438

