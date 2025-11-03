STMicroelectronics Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur STMicroelectronics Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die STMicroelectronics Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die STMicroelectronics Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STMicroelectronics Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der STMicroelectronics Aktie beträgt 26,46€ EUR. Die STMicroelectronics Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,45 %.