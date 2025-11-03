Aktie kaufen oder verkaufen
Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 86,00€ EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,75 %.
Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|+37,66 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|125,00€
|+63,88 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+31,10 %
|17.10.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+31,10 %
|28.10.2025
-0,20 %
-2,24 %
-6,14 %
-12,78 %
+4,37 %
-17,04 %
+12,76 %
+51,09 %
+1.904.900,00 %
