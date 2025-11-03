    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 86,00 EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,75 %.

    Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 105,00 +37,66 % -
    DZ BANK - - 13.10.2025
    WARBURG RESEARCH 125,00 +63,88 % 15.10.2025
    JEFFERIES 100,00 +31,10 % 17.10.2025
    JEFFERIES 100,00 +31,10 % 28.10.2025

    Sixt

    -0,20 %
    -2,24 %
    -6,14 %
    -12,78 %
    +4,37 %
    -17,04 %
    +12,76 %
    +51,09 %
    +1.904.900,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
