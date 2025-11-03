Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 86,00€ EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,75 %.