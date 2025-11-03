Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 240,45€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,27 %.
Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|260,00€
|+5,67 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|250,00€
|+1,61 %
|08.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|260,00€
|+5,67 %
|10.10.2025
|RBC
|270,00€
|+9,73 %
|13.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+11,77 %
|21.10.2025
|JPMORGAN
|220,00€
|-10,59 %
|30.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+11,77 %
|30.10.2025
|RBC
|270,00€
|+9,73 %
|30.10.2025
|UBS
|280,00€
|+13,80 %
|30.10.2025
|UBS
|285,00€
|+15,83 %
|30.10.2025
+0,35 %
-4,06 %
-2,09 %
+11,44 %
+2,50 %
+91,78 %
+127,90 %
+343,08 %
+589,86 %
