Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 240,45€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,27 %.