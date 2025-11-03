Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 102,53€ EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,96 %.