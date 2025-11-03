Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 102,53€ EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,96 %.
Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|120,00€
|+36,89 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+25,48 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+25,48 %
|-
|UBS
|105,00€
|+19,78 %
|02.10.2025
|BERENBERG
|110,00€
|+25,48 %
|03.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+25,48 %
|07.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|119,00€
|+35,75 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+19,78 %
|15.10.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+19,78 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|119,00€
|+35,75 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+14,08 %
|24.10.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+36,89 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+19,78 %
|24.10.2025
|UBS
|105,00€
|+19,78 %
|24.10.2025
|UBS
|105,00€
|+19,78 %
|24.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|95,00€
|+8,37 %
|27.10.2025
+0,47 %
-1,34 %
+3,35 %
+7,93 %
-11,58 %
+0,99 %
+14,22 %
-0,29 %
+127,67 %
