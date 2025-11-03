    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Aktie kaufen oder verkaufen

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 102,53 EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,96 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi S.A.!
    Long
    78,57€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 9,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    97,72€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 8,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 120,00 +36,89 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 110,00 +25,48 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 110,00 +25,48 % -
    UBS 105,00 +19,78 % 02.10.2025
    BERENBERG 110,00 +25,48 % 03.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 110,00 +25,48 % 07.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 119,00 +35,75 % 08.10.2025
    JPMORGAN 105,00 +19,78 % 15.10.2025
    JPMORGAN 105,00 +19,78 % 22.10.2025
    DZ BANK - - 24.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 119,00 +35,75 % 24.10.2025
    JEFFERIES 100,00 +14,08 % 24.10.2025
    JEFFERIES 120,00 +36,89 % 24.10.2025
    JPMORGAN 105,00 +19,78 % 24.10.2025
    UBS 105,00 +19,78 % 24.10.2025
    UBS 105,00 +19,78 % 24.10.2025
    GOLDMAN SACHS 95,00 +8,37 % 27.10.2025

    Sanofi

    +0,47 %
    -1,34 %
    +3,35 %
    +7,93 %
    -11,58 %
    +0,99 %
    +14,22 %
    -0,29 %
    +127,67 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,52, was eine Steigerung von +5,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 17 Analysten die Sanofi Aktie eingestuft.