Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 138,67€ EUR. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,18 %.