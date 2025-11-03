Vinci Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vinci Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Vinci Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vinci Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vinci Aktie beträgt 138,67€ EUR. Die Vinci Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,18 %.
Analysten und Kursziele für die Vinci Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|142,00€
|+22,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|130,00€
|+11,73 %
|-
|JEFFERIES
|140,00€
|+20,33 %
|06.10.2025
|JPMORGAN
|142,00€
|+22,05 %
|08.10.2025
|UBS
|132,00€
|+13,45 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|140,00€
|+20,33 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|142,00€
|+22,05 %
|23.10.2025
|RBC
|140,00€
|+20,33 %
|23.10.2025
|BARCLAYS
|140,00€
|+20,33 %
|26.10.2025
+0,13 %
-3,98 %
-1,47 %
-2,09 %
+13,02 %
+25,37 %
+65,61 %
+96,25 %
+174,60 %
