Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 259,90€ EUR. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,52 %.