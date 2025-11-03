Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 259,90€ EUR. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,52 %.
Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|275,00€
|+15,89 %
|-
|Analyst
|250,00€
|+5,35 %
|-
|Analyst
|260,00€
|+9,57 %
|-
|Berenberg Bank
|225,00€
|-5,18 %
|-
|Goldman Sachs
|266,00€
|+12,09 %
|-
|Barclays Capital
|280,00€
|+17,99 %
|-
|Deutsche Bank
|285,00€
|+20,10 %
|-
|JPMorgan
|260,00€
|+9,57 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|243,00€
|+2,40 %
|01.10.2025
|BERENBERG
|225,00€
|-5,18 %
|07.10.2025
|UBS
|230,00€
|-3,08 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|263,00€
|+10,83 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|260,00€
|+9,57 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|260,00€
|+9,57 %
|16.10.2025
|RBC
|250,00€
|+5,35 %
|16.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|285,00€
|+20,10 %
|17.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|266,00€
|+12,09 %
|20.10.2025
|JEFFERIES
|275,00€
|+15,89 %
|20.10.2025
|RBC
|260,00€
|+9,57 %
|21.10.2025
|BARCLAYS
|280,00€
|+17,99 %
|30.09.2025
-0,13 %
-1,94 %
+7,32 %
+29,32 %
-2,10 %
-29,92 %
-34,86 %
+359,99 %
+1.977.400,00 %
