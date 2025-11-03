    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Sartorius

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 259,90 EUR. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,52 %.

    Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 275,00 +15,89 % -
    Analyst 250,00 +5,35 % -
    Analyst 260,00 +9,57 % -
    Berenberg Bank 225,00 -5,18 % -
    Goldman Sachs 266,00 +12,09 % -
    Barclays Capital 280,00 +17,99 % -
    Deutsche Bank 285,00 +20,10 % -
    JPMorgan 260,00 +9,57 % -
    GOLDMAN SACHS 243,00 +2,40 % 01.10.2025
    BERENBERG 225,00 -5,18 % 07.10.2025
    UBS 230,00 -3,08 % 09.10.2025
    JEFFERIES 263,00 +10,83 % 16.10.2025
    JPMORGAN 260,00 +9,57 % 16.10.2025
    JPMORGAN 260,00 +9,57 % 16.10.2025
    RBC 250,00 +5,35 % 16.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 285,00 +20,10 % 17.10.2025
    GOLDMAN SACHS 266,00 +12,09 % 20.10.2025
    JEFFERIES 275,00 +15,89 % 20.10.2025
    RBC 260,00 +9,57 % 21.10.2025
    BARCLAYS 280,00 +17,99 % 30.09.2025

    Sartorius Vz.

    -0,13 %
    -1,94 %
    +7,32 %
    +29,32 %
    -2,10 %
    -29,92 %
    -34,86 %
    +359,99 %
    +1.977.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



