Aktie kaufen oder verkaufen
Suedzucker Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Suedzucker Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Suedzucker Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Suedzucker Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Suedzucker Aktie beträgt 7,60€ EUR. Die Suedzucker Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,54 %.
Analysten und Kursziele für die Suedzucker Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|9,00€
|-5,91 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|9,00€
|-5,91 %
|09.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+15,00 %
|10.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|9,00€
|-5,91 %
|16.10.2025
-0,16 %
-3,58 %
+1,70 %
-5,21 %
-12,82 %
-28,96 %
-23,86 %
-44,89 %
+73.438,46 %
