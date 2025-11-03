Suedzucker Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Suedzucker Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Suedzucker Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Suedzucker Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Suedzucker Aktie beträgt 7,60€ EUR. Die Suedzucker Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,54 %.