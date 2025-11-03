Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Rolf Vennenbern - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 8,88€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,16 %.
Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00€
|+21,27 %
|-
|Deutsche Bank
|11,00€
|+21,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00€
|+10,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+21,27 %
|-
|JPMORGAN
|6,00€
|-33,86 %
|02.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.10.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+21,27 %
|20.10.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+21,27 %
|21.10.2025
+0,15 %
-1,83 %
-0,06 %
+20,00 %
+280,40 %
+141,02 %
+180,06 %
-35,60 %
+17,04 %
