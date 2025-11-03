    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Michel Spingler - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 51,71 EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,96 %.

    Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 58,00 +7,72 % 02.10.2025
    UBS 56,00 +4,00 % 07.10.2025
    JEFFERIES 57,00 +5,86 % 15.10.2025
    RBC 70,00 +30,00 % 15.10.2025
    UBS 56,00 +4,00 % 15.10.2025
    JEFFERIES 58,00 +7,72 % 16.10.2025
    RBC 70,00 +30,00 % 21.10.2025
    RBC - - 28.10.2025
    BERENBERG 57,00 +5,86 % 30.09.2025
    JEFFERIES 58,00 +7,72 % 30.10.2025
    RBC 70,00 +30,00 % 30.10.2025
    UBS 56,00 +4,00 % 30.10.2025
    DZ BANK - - 31.10.2025
    UBS 58,00 +7,72 % 31.10.2025

    TotalEnergies

    0,00 %
    +0,17 %
    +5,87 %
    +5,23 %
    -6,82 %
    -2,86 %
    +93,28 %
    +47,99 %
    +385,50 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727

    TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 14 Analysten die TotalEnergies Aktie eingestuft.