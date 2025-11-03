Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Michel Spingler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 51,71€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,96 %.
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|58,00€
|+7,72 %
|02.10.2025
|UBS
|56,00€
|+4,00 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|57,00€
|+5,86 %
|15.10.2025
|RBC
|70,00€
|+30,00 %
|15.10.2025
|UBS
|56,00€
|+4,00 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|58,00€
|+7,72 %
|16.10.2025
|RBC
|70,00€
|+30,00 %
|21.10.2025
|RBC
|-
|-
|28.10.2025
|BERENBERG
|57,00€
|+5,86 %
|30.09.2025
|JEFFERIES
|58,00€
|+7,72 %
|30.10.2025
|RBC
|70,00€
|+30,00 %
|30.10.2025
|UBS
|56,00€
|+4,00 %
|30.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
|UBS
|58,00€
|+7,72 %
|31.10.2025
0,00 %
+0,17 %
+5,87 %
+5,23 %
-6,82 %
-2,86 %
+93,28 %
+47,99 %
+385,50 %
