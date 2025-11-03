PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 29,55€ EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,70 %.