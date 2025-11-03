Aktie kaufen oder verkaufen
PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 29,55€ EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,70 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|37,00€
|+39,89 %
|-
|Analyst
|37,00€
|+39,89 %
|-
|Analyst
|35,00€
|+32,33 %
|-
|Berenberg Bank
|39,00€
|+47,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+20,98 %
|-
|JEFFERIES
|37,00€
|+39,89 %
|21.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+20,98 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|37,00€
|+39,89 %
|24.10.2025
|BERENBERG
|39,00€
|+47,45 %
|27.10.2025
-0,45 %
-7,94 %
-8,65 %
+30,48 %
+125,47 %
+54,94 %
+142,59 %
+996,23 %
+104,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte