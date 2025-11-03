    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 29,55 EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,70 %.

    Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst
    Dr. Adam Jakubowski
    Analyst 37,00 +39,89 % -
    Analyst 37,00 +39,89 % -
    Analyst 35,00 +32,33 % -
    Berenberg Bank 39,00 +47,45 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 32,00 +20,98 % -
    JEFFERIES 37,00 +39,89 % 21.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 32,00 +20,98 % 23.10.2025
    JEFFERIES 37,00 +39,89 % 24.10.2025
    BERENBERG 39,00 +47,45 % 27.10.2025

    PVA TePla

    -0,45 %
    -7,94 %
    -8,65 %
    +30,48 %
    +125,47 %
    +54,94 %
    +142,59 %
    +996,23 %
    +104,50 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100



    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
