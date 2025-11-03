    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 318,26 EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.233,32 %.

    Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 350,00 +1.366,28 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 280,00 +1.073,02 % -
    JEFFERIES 350,00 +1.366,28 % 01.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +1.366,28 % 06.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +1.366,28 % 09.10.2025
    RBC 310,00 +1.198,70 % 13.10.2025
    UBS 331,00 +1.286,68 % 14.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +1.366,28 % 17.10.2025
    JPMORGAN 330,00 +1.282,49 % 17.10.2025
    JPMORGAN 330,00 +1.282,49 % 17.10.2025
    RBC 310,00 +1.198,70 % 17.10.2025
    UBS 331,00 +1.286,68 % 17.10.2025
    JEFFERIES 350,00 +1.366,28 % 19.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 270,00 +1.031,13 % 20.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 270,00 +1.031,13 % 20.10.2025
    RBC 290,00 +1.114,91 % 20.10.2025
    UBS 318,00 +1.232,22 % 20.10.2025
    GOLDMAN SACHS 267,00 +1.018,56 % 24.10.2025
    RBC 310,00 +1.198,70 % 30.09.2025

    Volvo Registered (B)

    +0,67 %
    -0,13 %
    -4,39 %
    -1,16 %
    +0,34 %
    +43,78 %
    +35,81 %
    +148,75 %
    +11,95 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



