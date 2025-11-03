Aktie kaufen oder verkaufen
Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 318,26€ EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.233,32 %.
Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|350,00€
|+1.366,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|280,00€
|+1.073,02 %
|-
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.366,28 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.366,28 %
|06.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.366,28 %
|09.10.2025
|RBC
|310,00€
|+1.198,70 %
|13.10.2025
|UBS
|331,00€
|+1.286,68 %
|14.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.366,28 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|330,00€
|+1.282,49 %
|17.10.2025
|JPMORGAN
|330,00€
|+1.282,49 %
|17.10.2025
|RBC
|310,00€
|+1.198,70 %
|17.10.2025
|UBS
|331,00€
|+1.286,68 %
|17.10.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.366,28 %
|19.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|270,00€
|+1.031,13 %
|20.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|270,00€
|+1.031,13 %
|20.10.2025
|RBC
|290,00€
|+1.114,91 %
|20.10.2025
|UBS
|318,00€
|+1.232,22 %
|20.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|267,00€
|+1.018,56 %
|24.10.2025
|RBC
|310,00€
|+1.198,70 %
|30.09.2025
+0,67 %
-0,13 %
-4,39 %
-1,16 %
+0,34 %
+43,78 %
+35,81 %
+148,75 %
+11,95 %
