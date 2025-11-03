    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 102,80 EUR. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,21 %.

    Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 108,00 +36,80 % -
    JEFFERIES 95,00 +20,33 % 01.10.2025
    JEFFERIES 95,00 +20,33 % 30.10.2025

    Vossloh

    +0,13 %
    -5,62 %
    -11,55 %
    -7,07 %
    +85,21 %
    +112,10 %
    +145,79 %
    +22,87 %
    +14.539,56 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710



    Autor
    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
