Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 102,80€ EUR. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,21 %.
Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|108,00€
|+36,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|108,00€
|+36,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|108,00€
|+36,80 %
|-
|JEFFERIES
|95,00€
|+20,33 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|95,00€
|+20,33 %
|30.10.2025
+0,13 %
-5,62 %
-11,55 %
-7,07 %
+85,21 %
+112,10 %
+145,79 %
+22,87 %
+14.539,56 %
