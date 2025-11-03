Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 102,80€ EUR. Die Vossloh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,21 %.