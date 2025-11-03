AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 1,20 Tsd.€ EUR. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +732,33 %.