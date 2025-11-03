Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 1,20 Tsd.€ EUR. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +732,33 %.
Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|15,00 Tsd.€
|+10.300,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|-27,20 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|151,00€
|+4,70 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|126,00€
|-12,64 %
|06.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00€
|+24,80 %
|07.10.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-2,93 %
|07.10.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-2,93 %
|12.10.2025
|UBS
|142,00€
|-1,54 %
|12.10.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-2,93 %
|20.10.2025
|BERENBERG
|145,00€
|+0,54 %
|21.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|-27,20 %
|22.10.2025
|JEFFERIES
|150,00€
|+4,00 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-2,93 %
|24.10.2025
|UBS
|142,00€
|-1,54 %
|30.10.2025
-0,97 %
-0,14 %
+1,34 %
+12,04 %
+8,26 %
+17,67 %
+63,62 %
+147,15 %
+571,11 %
