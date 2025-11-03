    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca

    AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
    12 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 1,20 Tsd. EUR. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +732,33 %.

    Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 15,00 Tsd. +10.300,42 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 105,00 -27,20 % -
    GOLDMAN SACHS 151,00 +4,70 % 02.10.2025
    JPMORGAN 126,00 -12,64 % 06.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 180,00 +24,80 % 07.10.2025
    JPMORGAN 140,00 -2,93 % 07.10.2025
    JPMORGAN 140,00 -2,93 % 12.10.2025
    UBS 142,00 -1,54 % 12.10.2025
    JPMORGAN 140,00 -2,93 % 20.10.2025
    BERENBERG 145,00 +0,54 % 21.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 105,00 -27,20 % 22.10.2025
    JEFFERIES 150,00 +4,00 % 24.10.2025
    JPMORGAN 140,00 -2,93 % 24.10.2025
    UBS 142,00 -1,54 % 30.10.2025

    AstraZeneca

    -0,97 %
    -0,14 %
    +1,34 %
    +12,04 %
    +8,26 %
    +17,67 %
    +63,62 %
    +147,15 %
    +571,11 %
    ISIN:GB0009895292WKN:886455

