Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 224,20€ EUR. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,67 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00€
|-15,80 %
|-
|JPMORGAN
|230,00€
|-17,59 %
|07.10.2025
|JPMORGAN
|288,00€
|+3,19 %
|08.10.2025
|UBS
|314,00€
|+12,50 %
|10.10.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-17,59 %
|12.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.10.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-17,59 %
|19.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|235,00€
|-15,80 %
|21.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.10.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-17,59 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|270,00€
|-3,26 %
|23.10.2025
|UBS
|314,00€
|+12,50 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|-17,59 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-17,59 %
|27.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|327,00€
|+17,16 %
|27.10.2025
+1,00 %
-4,10 %
-8,05 %
+3,91 %
-3,69 %
-16,43 %
-1,22 %
+13,29 %
+106,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte