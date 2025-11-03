    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Roche Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 224,20 EUR. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,67 %.

    Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 235,00 -15,80 % -
    JPMORGAN 230,00 -17,59 % 07.10.2025
    JPMORGAN 288,00 +3,19 % 08.10.2025
    UBS 314,00 +12,50 % 10.10.2025
    JPMORGAN 230,00 -17,59 % 12.10.2025
    DZ BANK - - 16.10.2025
    JPMORGAN 230,00 -17,59 % 19.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 235,00 -15,80 % 21.10.2025
    DZ BANK - - 23.10.2025
    JPMORGAN 230,00 -17,59 % 23.10.2025
    JEFFERIES 270,00 -3,26 % 23.10.2025
    UBS 314,00 +12,50 % 23.10.2025
    JEFFERIES 230,00 -17,59 % 24.10.2025
    JPMORGAN 230,00 -17,59 % 27.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 327,00 +17,16 % 27.10.2025

    Roche Holding

    +1,00 %
    -4,10 %
    -8,05 %
    +3,91 %
    -3,69 %
    -16,43 %
    -1,22 %
    +13,29 %
    +106,22 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167

    Im Oktober `25 haben 15 Analysten die Roche Holding Aktie eingestuft.