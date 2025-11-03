Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 64,86€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,97 %.