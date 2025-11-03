    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 64,86 EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,97 %.

    Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    WARBURG RESEARCH 95,00 +39,19 % 08.10.2025
    BERENBERG 68,00 -0,37 % 09.10.2025
    DZ BANK - - 30.10.2025
    JEFFERIES 61,00 -10,62 % 30.10.2025
    JPMORGAN 60,00 -12,09 % 30.10.2025
    UBS 75,00 +9,89 % 30.10.2025
    WARBURG RESEARCH 95,00 +39,19 % 30.10.2025

    Wacker Chemie

    -0,07 %
    -1,44 %
    +2,48 %
    +5,57 %
    -13,26 %
    -40,76 %
    -19,38 %
    -16,87 %
    -28,05 %
    Im Oktober `25 haben 7 Analysten die Wacker Chemie Aktie eingestuft.