Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 64,86€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,97 %.
Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+39,19 %
|08.10.2025
|BERENBERG
|68,00€
|-0,37 %
|09.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|JEFFERIES
|61,00€
|-10,62 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|60,00€
|-12,09 %
|30.10.2025
|UBS
|75,00€
|+9,89 %
|30.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|95,00€
|+39,19 %
|30.10.2025
