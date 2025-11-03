    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Adobe Stock

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 57,00 EUR. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,19 %.

    Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 75,00 +39,73 % -
    Analyst 75,00 +39,73 % -
    UBS 43,00 -19,89 % 02.10.2025
    JEFFERIES 75,00 +39,73 % 17.10.2025
    UBS 43,00 -19,89 % 28.10.2025
    JEFFERIES 75,00 +39,73 % 28.10.2025
    DZ BANK - - 29.10.2025
    JEFFERIES 70,00 +30,41 % 29.10.2025

    SILTRONIC AG

    -1,58 %
    -8,89 %
    -0,28 %
    +44,31 %
    +2,18 %
    -14,06 %
    -32,75 %
    +132,90 %
    +36,95 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



