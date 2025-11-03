Aktie kaufen oder verkaufen
SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 57,00€ EUR. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,19 %.
Analysten und Kursziele für die SILTRONIC AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|75,00€
|+39,73 %
|-
|Analyst
|75,00€
|+39,73 %
|-
|UBS
|43,00€
|-19,89 %
|02.10.2025
|JEFFERIES
|75,00€
|+39,73 %
|17.10.2025
|UBS
|43,00€
|-19,89 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|75,00€
|+39,73 %
|28.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|JEFFERIES
|70,00€
|+30,41 %
|29.10.2025
-1,58 %
-8,89 %
-0,28 %
+44,31 %
+2,18 %
-14,06 %
-32,75 %
+132,90 %
+36,95 %
