SILTRONIC AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SILTRONIC AG Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die SILTRONIC AG Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SILTRONIC AG Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SILTRONIC AG Aktie beträgt 57,00€ EUR. Die SILTRONIC AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,19 %.