Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 307,35€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +489,13 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|JPMorgan
|5,40 Tsd.€
|+10.250,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-4,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-4,16 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|03.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|50,00€
|-4,16 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2025
|RBC
|39,00€
|-25,24 %
|23.10.2025
|UBS
|41,00€
|-21,41 %
|23.10.2025
|UBS
|41,00€
|-21,41 %
|23.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|51,00€
|-2,24 %
|23.10.2025
|BARCLAYS
|55,00€
|+5,42 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+13,09 %
|23.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+13,09 %
|23.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-4,16 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|54,00€
|+3,51 %
|23.10.2025
|BERENBERG
|55,00€
|+5,42 %
|24.10.2025
|JPMORGAN
|54,00€
|+3,51 %
|24.10.2025
|RBC
|39,00€
|-25,24 %
|26.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|27.10.2025
+0,42 %
-3,88 %
+2,97 %
-0,76 %
-7,83 %
+13,85 %
+2,73 %
+27,60 %
+412,81 %
