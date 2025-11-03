Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 307,35€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +489,13 %.