Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 84,50€ EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,25 %.
Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|69,00€
|-4,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+24,88 %
|-
|JPMORGAN
|105,00€
|+45,69 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|69,00€
|-4,26 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|71,00€
|-1,48 %
|28.10.2025
|BARCLAYS
|84,00€
|+16,55 %
|28.10.2025
|BARCLAYS
|86,00€
|+19,33 %
|28.10.2025
|BERENBERG
|91,00€
|+26,27 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+45,69 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+45,69 %
|28.10.2025
|UBS
|99,00€
|+37,37 %
|28.10.2025
|UBS
|99,00€
|+37,37 %
|28.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|110,00€
|+52,63 %
|28.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
