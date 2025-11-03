    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Aktie kaufen oder verkaufen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
    Foto: Symrise

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 84,50 EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,25 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    65,02€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    77,81€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 10,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 69,00 -4,26 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 90,00 +24,88 % -
    JPMORGAN 105,00 +45,69 % 08.10.2025
    JEFFERIES 69,00 -4,26 % 28.10.2025
    JEFFERIES 71,00 -1,48 % 28.10.2025
    BARCLAYS 84,00 +16,55 % 28.10.2025
    BARCLAYS 86,00 +19,33 % 28.10.2025
    BERENBERG 91,00 +26,27 % 28.10.2025
    JPMORGAN 105,00 +45,69 % 28.10.2025
    JPMORGAN 105,00 +45,69 % 28.10.2025
    UBS 99,00 +37,37 % 28.10.2025
    UBS 99,00 +37,37 % 28.10.2025
    WARBURG RESEARCH 110,00 +52,63 % 28.10.2025
    DZ BANK - - 29.10.2025

    Symrise

    -0,78 %
    -11,56 %
    -3,64 %
    -12,01 %
    -35,21 %
    -28,85 %
    -31,70 %
    +19,70 %
    +324,69 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,14, was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 14 Analysten die Symrise Aktie eingestuft.