Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 46,05€ EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +66,97 %.