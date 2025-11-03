Aktie kaufen oder verkaufen
Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 46,05€ EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +66,97 %.
Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00€
|+8,77 %
|-
|Analyst
|34,00€
|+23,28 %
|-
|Analyst
|34,00€
|+23,28 %
|-
|UBS
|75,00€
|+171,94 %
|-
|Deutsche Bank
|34,00€
|+23,28 %
|-
|UBS
|29,00€
|+5,15 %
|-
|JPMorgan
|46,00€
|+66,79 %
|-
|JPMorgan
|99,00€
|+258,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|34,00€
|+23,28 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|31,00€
|+12,40 %
|08.10.2025
|JEFFERIES
|66,00€
|+139,30 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|99,00€
|+258,96 %
|08.10.2025
|UBS
|75,00€
|+171,94 %
|09.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.10.2025
|JEFFERIES
|66,00€
|+139,30 %
|10.10.2025
|JPMORGAN
|46,00€
|+66,79 %
|12.10.2025
|UBS
|29,00€
|+5,15 %
|14.10.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|30,00€
|+8,77 %
|15.10.2025
|JEFFERIES
|34,00€
|+23,28 %
|20.10.2025
|BERENBERG
|30,00€
|+8,77 %
|27.10.2025
-1,30 %
-3,74 %
-24,62 %
-34,56 %
-64,94 %
-51,57 %
-68,46 %
-61,30 %
-38,00 %
