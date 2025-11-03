    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 46,05 EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +66,97 %.

    Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 30,00 +8,77 % -
    Analyst 34,00 +23,28 % -
    Analyst 34,00 +23,28 % -
    UBS 75,00 +171,94 % -
    Deutsche Bank 34,00 +23,28 % -
    UBS 29,00 +5,15 % -
    JPMorgan 46,00 +66,79 % -
    JPMorgan 99,00 +258,96 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 34,00 +23,28 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 31,00 +12,40 % 08.10.2025
    JEFFERIES 66,00 +139,30 % 08.10.2025
    JPMORGAN 99,00 +258,96 % 08.10.2025
    UBS 75,00 +171,94 % 09.10.2025
    DZ BANK - - 10.10.2025
    JEFFERIES 66,00 +139,30 % 10.10.2025
    JPMORGAN 46,00 +66,79 % 12.10.2025
    UBS 29,00 +5,15 % 14.10.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 30,00 +8,77 % 15.10.2025
    JEFFERIES 34,00 +23,28 % 20.10.2025
    BERENBERG 30,00 +8,77 % 27.10.2025

