Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Iberdrola Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 14,92€ EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,49 %.
Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-20,68 %
|-
|RBC
|17,00€
|-3,68 %
|07.10.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|-3,68 %
|08.10.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-20,68 %
|21.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|14,00€
|-20,68 %
|22.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2025
|RBC
|17,00€
|-3,68 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|-20,68 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|-3,68 %
|28.10.2025
|UBS
|17,00€
|-3,68 %
|28.10.2025
|UBS
|19,00€
|+7,65 %
|28.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|19,00€
|+7,65 %
|31.10.2025
-0,85 %
+3,40 %
+10,60 %
+16,47 %
+27,90 %
+75,91 %
+75,47 %
+252,48 %
+1.101,44 %
