Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Iberdrola Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 14,92€ EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,49 %.