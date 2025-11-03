    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola

    Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Iberdrola Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 14,92 EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,49 %.

    Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -20,68 % -
    RBC 17,00 -3,68 % 07.10.2025
    JEFFERIES 17,00 -3,68 % 08.10.2025
    JPMORGAN 14,00 -20,68 % 21.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 14,00 -20,68 % 22.10.2025
    DZ BANK - - 28.10.2025
    RBC 17,00 -3,68 % 28.10.2025
    JPMORGAN 14,00 -20,68 % 28.10.2025
    JEFFERIES 17,00 -3,68 % 28.10.2025
    UBS 17,00 -3,68 % 28.10.2025
    UBS 19,00 +7,65 % 28.10.2025
    GOLDMAN SACHS 19,00 +7,65 % 31.10.2025

    Iberdrola

    -0,85 %
    +3,40 %
    +10,60 %
    +16,47 %
    +27,90 %
    +75,91 %
    +75,47 %
    +252,48 %
    +1.101,44 %
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
