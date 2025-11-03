Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 67,71€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,12 %.
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|09.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00€
|-2,04 %
|15.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-4,46 %
|16.10.2025
|RBC
|80,00€
|-3,25 %
|16.10.2025
|RBC
|82,00€
|-0,83 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|-6,88 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|81,00€
|-2,04 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+2,80 %
|16.10.2025
|JPMORGAN
|85,00€
|+2,80 %
|16.10.2025
|UBS
|80,00€
|-3,25 %
|16.10.2025
|BARCLAYS
|90,00€
|+8,85 %
|17.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|86,00€
|+4,01 %
|17.10.2025
|UBS
|80,00€
|-3,25 %
|21.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|86,00€
|+4,01 %
|22.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-4,46 %
|23.10.2025
