AEVIS VICTORIA: Starkes Umsatzplus im Q3 2025!
AEVIS VICTORIA SA beeindruckt mit einem kräftigen Umsatzplus im dritten Quartal 2025 und setzt auf strategische Expansion.
- AEVIS VICTORIA SA verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein konsolidiertes Umsatzwachstum von 18,2% auf CHF 899,2 Millionen.
- Der Nettoumsatz stieg um 18,1% auf CHF 789,9 Millionen, mit einem bereinigten organischen Wachstum von 1,5%.
- Das Swiss Medical Network erzielte einen Umsatz von CHF 722,6 Millionen, was einem Anstieg von 21,5% entspricht, unterstützt durch die Integration neuer Einheiten.
- VIVA Health bietet in den meisten Kategorien die niedrigsten Prämien auf dem Markt und ist in mehreren Regionen verfügbar.
- Der Bereich Hospitality erzielte einen Umsatz von CHF 157,4 Millionen, ein Anstieg von 3,8%, und die Wintersaison wird als vielversprechend eingeschätzt.
- AEVIS VICTORIA prüft strategische Optionen für ihre Tochtergesellschaften, einschließlich der Möglichkeit, neue strategische Aktionäre zu gewinnen und die Beteiligung an Swiss Medical Network zu reduzieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AEVIS VICTORIA ist am 01.04.2026.
