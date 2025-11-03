    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse
    JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 92 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Nachgang des Quartalsberichts der Vorwoche kappte Analyst Akash Gupta am Sonntag seine operative Gewinnschätzung für 2026 minimal. Er begründete dies mit etwas geringeren Wachstumserwartungen an den Bereich Nutzfahrzeugtechnik (CVS)./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 80,60EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2025, 07:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 91
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



